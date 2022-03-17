Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir oruç tutanlar iftarı saat kaçta açacak?

2022 yılının üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar iftar saatini merak ediyor. Peki Akşam ezanı saat kaçta okunacak? Berat Kandili'nde oruç tutanlar iftarı saat kaçta açacak?

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Bugün Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili. Manevi güzellikle dolu olan mübarek Berat Kandili'nin gelmesiyle, internette Berat Gecesi ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Oruç tutanlar iftar saatini merak ediyor.

17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İstanbul için saat 19.19'dur.

17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti Ankara için saat 19.04'tür.

17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İzmir için saat 19.27.

17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti Bursa için saat 19.19'dur.