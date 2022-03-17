Kandil mesajları resimli Berat Kandili hadisli sözleri aileye, sevdiklerinize yollayın

Berat kandili fazileti bol rahmet dolu özel gecelerden biridir. Bu gecede eller açılır Allah'a teslim olunur ve günahların affı için yüce yaradana yalvarılır. Bu mukaddes gece için en güzel resimli kandil mesajlarını, kısa kandil sözlerini, fotoğraflı kandil kutlama mesajlarını yeni ve güncel halleriyle sizler için derledik. Siz de berat kandili gecesi sevdilerinize kandil mesajları yollayıp onların hayır dualarında yer alabilirsiniz.