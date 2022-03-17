Kandil mesajları resimli Berat Kandili hadisli sözleri aileye, sevdiklerinize yollayın
Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, kısa Berat kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz. Ayrıca Berat Kandili hadisleri ve ayetleri en güncel görseller eşliğinde haberimizde. İşte kısa öz hadisli berat kandili mesajları 2022
Berat kandili fazileti bol rahmet dolu özel gecelerden biridir. Bu gecede eller açılır Allah'a teslim olunur ve günahların affı için yüce yaradana yalvarılır. Bu mukaddes gece için en güzel resimli kandil mesajlarını, kısa kandil sözlerini, fotoğraflı kandil kutlama mesajlarını yeni ve güncel halleriyle sizler için derledik. Siz de berat kandili gecesi sevdilerinize kandil mesajları yollayıp onların hayır dualarında yer alabilirsiniz.
Berat Kandilinin sayısız faziletleri vardır. Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri yine bu gece deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.
Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle… Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.
Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun… Berat Kandiliniz mübarek olsun!
Affımıza vesile olması dileklerimle Berat kandilinizi tebrik ederim. Hayırlı kandiller…
Bu Kandil Gecesi'nin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun…