18 Mart resmi tatil mi okullar yarın tatil mi son haber geldi

Türk devletinin bağımsızlık için attığı ilk adımlar biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü yarın kutlanacak. 1915 yılında kazanılan Çanakkale Zaferi resmi tatil mi sorusu ise merak konusu oldu. Peki 2022 yılında cuma gününe denk gelecek olan 18 Mart resmi tatil mi, okullar cuma günü tatil mi, haftasonu ile birlikte 3 gün tatil olur mu?

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Kahraman Türk ordusunun yazdığı destan Çanakkale Zaferi 18 Mart'ta tüm yurtta çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak. 1915 yılında kazanılan Çanakkale Zaferi'nin 18 Mart'ta yani yarın 107. yılı kutlanacak. Yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, okullar tatil mi sorusu merak konusu oldu.

18 Mart resmi tatil mi: Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 18 Mart resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl kahraman askerlerimizi anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

18 Mart’ta bankalar, kargolar, hastaneler ve eczaneler bugün açık olacak, normal mesai saatlerinde çalışacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin önemi nedir:

Osmanlı, içten içe yok olurken ve Avrupa Devletleri tarafından "Hasta Adam" olarak nitelendirilirken bu devletler Osmanlı Devleti'nin dar boğazdaki halinden güç aldı ve Osmanlı'ya savaş ilan etti.

Osmanlı topraklarına dört bir yandan saldıran İngiltere, İtalya, Fransa ve Rusya'ya karşı Türk milleti kendini sadece askeri birlikler ile değil eli silah tutabilen bütün kadın ve erkekler ile savundu.

Kahraman Türk ordusu, Çanakkale cephesinde verdiği destansı mücadele ile yalnızca kendi tarihini değil aynı zamanda dünyanın tarihini de değiştirdi. Çanakkale cephesinde alınan galibiyet ile dünya üzerindeki bütün güç dengeleri değişti ve Türk halkının ne kadar korkusuz olduğu dünyadaki bütün devletler tarafından görüldü.

Çanakkale Savaşında neler olur: Çanakkale Muharebeleri ya da Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı zamanında 1915 - 1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapıldı. İtilaf Devletleri ve Osmanlı arasında yapılan kara ve deniz muharebelerine Çanakkale Muharebeleri adı verildi.

İtilaf Devletlerinin amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u almak daha sonra İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmekti. Aynı zamanda Rusya ile erzak tedarik ve askeri ikmal yolunu da açmak isteyen İtilaf Devletleri, İttifak Devletlerini zayıflatmak için ilk önce Çanakkale Boğazı'nı seçti. Çanakkale'yi alamayan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu muharebeler sırasında her iki taraf da çok büyük kayıplar verdi.