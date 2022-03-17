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İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam geldi! Tam biniş ücreti 6,5 liraya yükseldi işte zamlı tarife

İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam geldi! Tam biniş ücreti 6,5 liraya yükseldi işte zamlı tarife

 İZMİR'de toplu ulaşım ücretlerin zam geldi. 20 Mart 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 4,7 lira olan toplu ulaşım tam biniş ücreti, yüzde 38 artışla 6,5 liraya çıkarıldı. Yeni tarifede öğrenci biniş ücreti de 1,64 liradan 2,2 liraya yükseltildi. Öte yandan İZDENİZ A.Ş'de de araba vapuru ücretleri yeniden düzenlendi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığında işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarında biniş tarifelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.

20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat düzenlemesine göre 4,7 lira olan tam biniş ücreti, yüzde 38 artışla 6,5 liraya çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,2 lira, ikinci aktarma ücreti 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulamasının devam etmesi kararlaştırıldı.

Yeni tarifede öğrenci biniş ücreti de 1,64 liradan 2,2 liraya yükseltilirken, öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 4,06 liradan 5,6 liraya çıkarıldı.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf tutulması uygulaması da devam edecek.

Uzun güzergaha sahip hatlar, gece yarısı hizmet veren hatlar ve havalimanına çalışan hatlarda ise tam biniş ücreti 14,34 lira olarak belirlendi.

Açıklamada 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulamasının da süreceği kaydedildi.

Arabalı vapur ücretleri de arttı
Öte yandan İZDENİZ A.Ş'de de araba vapuru ücretleri yeniden düzenlendi.

İZDENİZ’den yapılan açıklamada, 20 Mart Pazar gününden itibaren otomobil için 32 lira, motosiklet için 18 lira, midibüs için 90 lira, otobüs ve kamyon için 130 lira, tır için 250 liralık geçiş ücreti belirlendi.

Arabalı vapurda sürücü dışında yolculardan alınan 1 liralık ücrette değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

Enflasyon oranında otomatik güncelleme
Açıklamada elektrik ve motorin gibi gider kalemlerindeki maliyet artışlarına dikkat çekilerek belirlenen tarifenin maliyet artışlarının altında olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artış eğilimi nedeniyle tarifelerin her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındığı da bildirildi.

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