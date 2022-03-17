BIST 2.124
DOLAR 14,80
EURO 16,38
ALTIN 924,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Adıyaman'da her yerde aranıyordu! Kayıp adamdan acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

Adıyaman'da her yerde aranıyordu! Kayıp adamdan acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi dere yatağında bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde ikamet eden ve önceki gün evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Aktemir'in (75) durumu yakınları tarafından güvenlik güçlerine bildirildi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, Halil Aktemir’i her yerde aramaya başladı. Yaklaşık 1 gün boyunca her yerde aranan Halil Aktemir’in cansız bedeni Gölbaşı ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeye bağlı Tecirli köyü kırsalında bir dere yatağında bulundu.

Jandarma ekiplerince cansız bedenine ulaşılan Halil Aktemir’in cesedinde ve olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerin ardından Halil Aktemir’in cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Aktemir’in kesin ölüm nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kabine değişecek! Dolunay olacak kriz kapıda: 'Hazırlığınızı yapın' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları
Foto Galeri Kabine değişecek! Dolunay olacak kriz kapıda: 'Hazırlığınızı yapın' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Okullarda iç çamaşırı rengi kuralı kaldırıldı! 11 Nisan'da yürürlüğe girecek: Artık 5 kural...
Okullarda iç çamaşırı rengi kuralı kaldırıldı! 11 Nisan'da yürürlüğe girecek: Artık 5 kural...
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Topkapı tramvay durağında intihar! İnsanların gözü önünde tramvayın önüne atlayarak öldü
Topkapı tramvay durağında intihar! İnsanların gözü önünde tramvayın önüne atlayarak öldü
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Berat gecesi duası Türkçe ve Arapça kandilde okunacak sureler ve Berat duaları
Berat gecesi duası Türkçe ve Arapça kandilde okunacak sureler ve Berat duaları
Getir Avrupa'da bir ilki başardı! Rakiplere fark attı: 1052 şirket arasında bakın kaçıncı oldu
Getir Avrupa'da bir ilki başardı! Rakiplere fark attı: 1052 şirket arasında bakın kaçıncı oldu
Ulaştırma Bakanı Bakanı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti açıklaması
Ulaştırma Bakanı Bakanı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
18 Mart resmi tatil mi okullar yarın tatil mi son haber geldi
18 Mart resmi tatil mi okullar yarın tatil mi son haber geldi
Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir oruç tutanlar iftarı saat kaçta açacak?
Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir oruç tutanlar iftarı saat kaçta açacak?