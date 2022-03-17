EPDK'dan flaş elektrik zammı açıklaması Piyasa fiyatları yükseliyor!

EPDK'dan elektrik zamlarına ilişkin son dakika açıklaması.... Elektrik fiyatları 2022 yılına fahiş zamlarla başlayarak damga vurmuştu. Daha sonra kademeli tarife sınırında iki kez değişiklik yapılmıştı. Elektrik fiyatlarındaki oynamaların olma ihtimaline ilişkin açıklama geldi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrikte arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağını açıkladı.

EPDK, tüketiciye yönelik enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan toplantının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, yerli kömür, ithal kömür ve doğal gaz gibi farklı kaynaklar yoluyla üretilen aynı miktarda elektrik enerjisinde maliyetlerin birbirinden oldukça farklılık gösterebildiği belirtilen açıklamada, “Yurt dışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğal gaz maliyetlerindeki artışlar piyasamızda oluşan elektrik fiyatlarını da etkilemektedir. Bu durum maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedelinin de artmasına neden olabilmektedir. Bu maliyet farklılıkları birbirine yakın seyrederken elektrik piyasamızda herhangi bir soruna sebep olmazken, üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan artışlar serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları da getirebilmektedir. Diğer bir deyişle aynı ürün için bazı kaynak türlerindeki santraller maliyetlerini dahi karşılayamazken, başka kaynak türlerinde aşırı oranda karlar oluşabilmektedir. Bu durum sadece üreticiler açısından değil, ister serbest piyasadan, isterse düzenlenen tarifeden enerji alsın bütün tüketicilerimize fiyat artışı riski olarak yansıyabilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada bu nedenle elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için kanunun yerdiği yetki çerçevesinde EPDK’nın alacağı önlemlerin usulünün belirlendiği kaydedildi.

Elektrikte fiyat artışlarının tüketicilere etkileri için 6 aya kadar önlem alınması sağlanacak

Açıklamada, usul ve esaslar çerçevesinde arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilere olan etkilerinin kısa ve uzun dönemli şekilde değerlendirilmesi ile serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden 6 aya kadar önlem alınmasının sağlanacağı ifade edilerek, “EPDK, Bakanlığımızla birlikte arz güvenliği başta olmak üzere elektrik enerjisi ve kaynaklarının fiyatlarını hem yurtiçinde hem yurt dışında takip etmeye devam edecek, gerekli görülmesi halinde kanun ve mevzuat kapsamında bütün önlemler alınacaktır” denildi.