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Edirne'de ters yöne giren sürücü cezayı yedi savunması pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Edirne'de ters yöne giren sürücü cezayı yedi savunması pes dedirtti

Edirne’de tarihi köprüleri kullanarak ters yönde giden ve trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdı. Sürücülerden biri, “İşaret var, ama sadece ben değil herkes kullanıyor” diyerek kendini savundu.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, tarihi köprüleri kullanarak ters yönde giden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Saraçhane Köprüsü’nde ters yönde seyreden sürücüleri tek tek durduran ekipler, Karayolları Kanunu'nun 46/2H maddesi uyarınca ters yönde ilerledikleri için bin 823 lira ceza uyguladı.

“Sadece ben değil herkes kullanıyor”
Ters yönde seyrettiği için ceza uygulanan sürücülerden Osman Par, gazetecinin "Siz devamlı bu yolu kullanıyor musunuz?" sorusuna "Evet" cevabını verdi. Gazetecinin "İşaret levhası var" demesi üzerine sürücü Par, “Var, ama sadece ben değil herkes kullanıyor” dedi.

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