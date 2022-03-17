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Rus hackerlar devrede! Zelenskiy'in sahte teslim olun mesajı Ukrayna'yı karıştırdı

Rus hackerlar devrede! Zelenskiy'in sahte teslim olun mesajı Ukrayna'yı karıştırdı

UKRAYNA'nın devlet televizyonunda Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkeye 'teslim olma' çağrısı yaptığı sahte bir mesaj yayınlandı. Video kısa süreli bir paniğin yaşanmasına neden olurken saldırının arkasında Rus hackerların olduğu belirtiliyor.

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde. 3 haftayı geride bırakan savaş can almaya devam ederken sosyal medyada da ayrı bir mücadele sürüyor. Dijital dünyada süren enformasyon savaşında hackerlar da yer alıyor.

Ukrayna'nın devlet televizyonu hacklendi ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkeye 'teslim olma' çağrısı yaptığı sahte bir mesaj yayınlandı. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan ve viral olan söz konusu videonun 'deepfake' yöntemi kullanılarak oluşturulduğu açıklandı.

Ülkede kısa süreli bir panik havası yaşanmasına neden olan sahte video ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenskiy, "Silahlarını bırakıp eve dönmelerini isteyeceğim birileri varsa onlar da Rus askerleridir" dedi. Zelenskiy, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz evimizdeyiz, çocuklarımızı ve ailelerimizi koruyoruz. Bu yüzden zaferimizi kazanana dek silah bırakmayacağız."

Olayın ardından hacklenen Ukraine 24 kanalı 'çocukça bir provakasyon' olarak nitelendirdiği saldırının ardından kontrolün geri alındığı bilgisini paylaştı. ABD merkezli teknoloji şirketleri Facebook, YouTube ve Twitter de deepfake videonun platformlardan kaldırıldığını duyurdu.

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