Çanakkale Köprüsü nerede yapıldı 2022 haritadaki yeri

Yap-işlet-devret modeli ile yapılan Çanakkale Köprüsü bugün yani 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılıyor. 2017 yılında temeli atılan Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilecek. Peki Çanakkale Köprüsü haritada nerede, köprü geçiş ücreti 2022 kaç olacak?

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1915 Çanakkale Köprüsü bugün yani Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılacak. Temeli 2017 yılında atılan Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilecek. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Peki köprünün geçiş ücreti ne kadar olacak?

Yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve 18 Mart’ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa’yı denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi.

1915 Çanakkale Köprüsü nerede:

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye’nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprüdür.

Hizmete girdiğinde kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’nun bir parçası olarak faaliyet gösterecek. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya’daki Akashi Kaikyō Köprüsü’nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü oldu.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’nun bir parçası olan köprü, Silivri’deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir’deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar:

Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı.

Köprünün yıllık garanti ücretinin 380 milyon Euro, toplam verilen garantinin de 6 milyar Euro oldu.