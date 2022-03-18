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Alman silah üreticisi Rusya Ukrayna savaşıyla sipariş patlamasına hazırlanıyor

Alman silah üreticisi Rusya Ukrayna savaşıyla sipariş patlamasına hazırlanıyor

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Avrupa’daki hükümetlerin savunma harcamalarını artırmaya teşvik ederken, Alman silah üreticisi Rheinmetall, satışlarının bu yıl organik olarak yüzde 15 ile 20 oranında artmasını beklediğini bildirdi.

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Rheinmetall, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını ve bu yıla ilişkin beklentilerini açıkladı. Buna göre, Alman silah üreticisinin konsolide satışları geçen yıl yüzde 4,7 artarak 5 milyar 658 milyon avroya ulaştı.

Faaliyet kârını (FAVÖK) yüzde 33 artışla 594 milyon avroya çıkaran şirket, hissedarlara temettü ödemesini hisse başına 2 avrodan 3,30 avroya yükseltti.

Bu yıla ilişkin beklentilerini de paylaşan şirket, satışlarının organik olarak yüzde 15 ile 20 oranında artmasını öngördü. Rheinmetall’ın bakiye siparişleri toplamının ise 24,5 milyar avro ile rekor seviyede olduğu belirtildi.

Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, artan siparişleri üretebilmek için Almanya, İngiltere ve Avustralya'da gelecek yılın ortasına kadar 1.500 ile 3 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi.

Almanya'da 5 fabrikaya sahip Rheinmetall, yaklaşık 24 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca, Alman şirket Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Güney Afrika ve Avustralya'da üretim yapıyor.

Rheinmetall, mühimmatın yanı sıra, tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri üretiyor.

Rusya'nın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı nedeniyle birçok AB ülkesi savunma bütçelerini artıracağını açıklarken, Alman hükümeti, Alman Silahlı Kuvvetleri'ni (Bundeswehr) güçlendirmek için 100 milyar avro değerinde özel bir fon oluşturacağını duyurmuştu.

Bu arada, Rheinmetall hisseleri Ukrayna -Rusya savaşında yüzde 60’tan fazla değer kazancıyla 164,10 avroya çıkarak zirveye ulaştı.

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