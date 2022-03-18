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Rusya Esad rejimi emrindeki bin kişiyi Ukrayna için topladı

Rusya Esad rejimi emrindeki bin kişiyi Ukrayna için topladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini söyledi.

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Kremlin, Suriye'deki Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor. Donarlarsa topçularımız onları ısıtır." ifadesine yer verildi.

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