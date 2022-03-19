BIST 2.144
DOLAR 14,79
EURO 16,36
ALTIN 913,93

Serdar Ortaç '7 kat altta hücrede yattım' itirafı Erdoğan'ı övdü Tarkan'ı mahvettik

Serdar Ortaç '7 kat altta hücrede yattım' itirafı Erdoğan'ı övdü Tarkan'ı mahvettik

'40' programının yeni bölümüne ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konuk oldu. Tarkan'ın Geççek şarkısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Ortaç yaptığı açıklamalarla olay oldu.

Serdar Ortaç '7 kat altta hücrede yattım' itirafı Erdoğan'ı övdü Tarkan'ı mahvettik

Formatı BBO Yapım’a ait olan, yapımcılığını ise Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu’nun üstlendiği ‘40’, yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Serdar Ortaç 40'ta çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu tüm içtenliği, samimiyeti ile yanıtladı. 

120
Serdar Ortaç '7 kat altta hücrede yattım' itirafı Erdoğan'ı övdü Tarkan'ı mahvettik

Cansu Canan Özgen, Serdar Ortaç'a yakalandığı MS hastalığını yönelterek 'Serdar Ortaç'ı ne hasta etti? 'diye sordu. Ortaç, çok konuşulacak itiraflara imza attı.
İşte şarkıcının açıklamalarından satırbaşları...

220
Serdar Ortaç '7 kat altta hücrede yattım' itirafı Erdoğan'ı övdü Tarkan'ı mahvettik

Ortaç "Aşırı stres vardı. Çok para geliyordu, çok para gidiyordu. Gelen para kumara gitti. Giden paranın üzüntüsü, helal kazanıp harama vermek... Mahvettim kalbimi ve beynimi." ifadelerini kullandı. 

320
Serdar Ortaç '7 kat altta hücrede yattım' itirafı Erdoğan'ı övdü Tarkan'ı mahvettik

Ortaç "Daha 25 yaşındaydım, Karabiber'i söylerken sahneden asker kaçağı diye hapse atıldım, beraat ettim. Suçsuz bulunduğuma mı sevineyim, giden 3,5 aya mı üzüleyim?" diye konuştu.

420