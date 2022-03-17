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İstanbul Büyükçekmece'de korkunç olay! Babasını öldürüp başında polisi bekledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Büyükçekmece'de korkunç olay! Babasını öldürüp başında polisi bekledi

İSTANBUL Büyükçekmece'de evde tartıştığı babasını tabanca ile vurarak öldüren şahıs, cesedin başında bekleyerek polise teslim oldu.

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İSTANBUL Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında Hasan Tan (58) ile oğlu Şaban Tan (37), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında babasına sinirlenen Şaban Tan, yanında bulunan tabanca ile babası Hasan Tan'ı vurarak öldürdü. Evden silah seslerinin geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırarak evin içine girdi.

Babasının cesedi başında bekleyip teslim oldu
Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri babasının cesedi başında bekleyen Şaban Tan'ı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmanın ardından eve giren sağlık ekipleri ise Hasan Tan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakınları uzun süre gözyaşı döktü
Ekiplerin evde yaptığı çalışmaların ardından baba Hasan Tanın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Tanın cenazesinin çıkışı sırasında yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Emniyete götürülen Şaban Tanın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"Böyle bir şey yapacak birisi değildi"
Olaya ilişkin yaşadıklarını anlatan mahalle sakini bir kişi, "Sakin birisiydi, böyle bir şey yapacak birisi değildi. Aralarında ne olduğunu bilmiyoruz. Biz de komşuyuz, aynı köylüyüz. Böyle bir şey umduğumuz bir insan değildi" dedi.

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