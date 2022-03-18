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Asgari ücrete ikinci zam 5 bin liranın üstüne çıkacak! AK Partili isim konuştu

Asgari ücrete ikinci zam 5 bin liranın üstüne çıkacak! AK Partili isim konuştu

Asgari ücrete ikinci defa zam yapılabileceği konusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dile getirildiği geçtiğimiz gün AK Partili Cahit Özkan tarafından da açıklanmıştı. Bu konuşmaların ardından asgari ücrete ikinci zamda olabilecek oranlar konuşulmaya başlandı. Hesaba göre asgari ücret 5 bin liranın üzerine çıkabilir.

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Enflasyondaki yükselişin devam etmesi ve AK Parti kanadından yapılan açıklamalar asgari ücrete ikinci bir zam beklentisini güçlendirdi. Uzmanlar, olası bir zamda 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının baz alınabileceğini belirtiyor. Buna göre, artış oranı yüzde 20'ler civarında olabilir, bu da 850 TL'lik artışa denk geliyor.

Dünyaya son iki yılda damga vuran pandemi, kuraklık, kıtlık riski, enerji krizi, tedarik sıkıntıları ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, küresel çapta enflasyonun yükselmesine yol açtı. Bu sürecin bir süre daha devam etmesi beklenirken, ücretler de yüksek enflasyon karşısında gün geçtikçe eriyor. Devletler, hükûmetler ve şirketler; vatandaşları ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için ciddi oranlarda maaş zammına gittiler. Türkiye'de de 2022 itibarıyla asgari ücrete, yüzde 50 gibi son yıllarda görülmemiş oranda zam yapıldı. Ancak yeni yılda da savaş, gıda ve enerji krizi başta olmak üzere enflasyonu tetikleyen unsurlar devam ediyor. Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun yüzde 40 ve üzerinde olması bekleniyor. Hâl böyle olunca "asgari ücrette yarıyıl zammı" beklentisi kuvvetlendi.

AK Parti sinyali verdi
Önceki akşam bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

850 TL zam gelebilir
Bu açıklamanın ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.

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