CHP'de İmamoğlu planı 'Yüksek Yargıdaki Dostlar'a takıldı! 'Başınız derde girer' denilince...

CHP'de kongre sıkıntısı büyüyor. Genel Merkez'in, "Ekrem İmamoğlu parti yönetiminde etkili olamasın" kaygısıyla yaptırmadığı il ve ilçe kongreleri için CHP'nin yüksek yargıdaki dostlarından uyarı geldi. "Kongresini yapmayan il ve ilçe başkanlıklarını genel seçimde 'yetkisiz kılabilir' uyarısı’’ üzerine kongre kararı alındı ancak Büyük Kongre için ince ince Ekrem İmamoğlu'nu engelleme planları yapılıyor.

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CHP’nin kurmay heyeti, yasal takvim zorunlu kılmasına rağmen, il ve ilçe kongrelerini yaptırmadı. Dolayısıyla, Parti Meclisi üyeleri ve genel başkanın seçileceği Büyük Kurultay’ın yapılması da engellenmiş oldu. Eski CHP Milletvekili Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP'nin kongreleri erteleme kararının arkasında Ekrem İmamoğlu korkusu olduğunu, kongre ve kurultayın CHP yönetimindeki mevcut yapıyı değiştirmesinden ve statükoyu bozmasından çekinildiğini yazdı.

İmamoğlu partide etkili hale gelebilir korkusu

CHP’nin bazı kurmaylarının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun il ve ilçe kongrelerine ağırlık koyması, bazı il başkanlarının seçiminde etkili olması ve bunun büyük kurultaya yansımasından çekindiğini belirten Barış Yarkadaş, "Zira; İmamoğlu kurultay sürecine dahil olursa, hem il başkanlıkları hem kurultay delegelerinin seçimi hem de Parti Meclisi’nin belirlenmesinde etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

Yüksek Yargı'daki dostlardan uyarı gelince

CHP Genel Merkezi'nin şu sıralar yeni çıkacak olan seçim yasası değişiklikleri sonrası kongresini yapmayan il ve ilçe başkanlıklarını genel seçimde “yetkisiz kılabileceği uyarısı’’ üzerine istemeye istemeye kongre takvimini başlatma hazırlığı yapıyor. Yarkadaş, "Bu uyarının ise CHP yönetimine yüksek yargıdaki bazı kişiler tarafından ‘dostane’ bir şekilde yapıldığı belirtiliyor. CHP bu uyarıyı dikkate almadığı ve kongrelerini yapmadığı takdirde, seçim kurullarında itiraz dilekçesi bile veremeyecek hale gelebilir." bilgisini paylaştı.

Yeni Plan: İl ve ilçe kongrelerini yapalım ama...

Kongrelerin yapılması, genel başkan ve Parti Meclisi seçiminin de gerçekleşeceği Büyük Kurultay’ın toplanacağı anlamına gelmiyor. Yarkadaş, "CHP’nin bazı kurmayları, 'İl ve ilçe kongrelerini yapalım ama PM ve genel başkan seçimini yapmayalım. Büyük Kurultay’ı 2023 Ağustos’una erteleyelim' diyor" kulisini aktardı. Barış Yarkadaş şöyle devam etti:

Aykırı olabilecek seslerin önünü kesme çabası

- Bu, “İl ve ilçe başkanları değişse de PM üyeleri ve genel başkan yardımcıları o tarihe kadar değişmesin’’ anlamına geliyor. Böylece, Ekrem İmamoğlu’nun Parti Meclisi seçiminde belirleyici olmasının önüne geçilmek isteniyor. Buna ilişkin uyarıların ise 24-25 Mart’ta Antalya’da toplanacak olan “Örgüt Buluşması’’nda lisan-ı münasiple dile getirileceği belirtiliyor. CHP yönetimi, genel seçim öncesi İmamoğlu’na yakın kişilerin PM’ye girmesinin önünü keserek “aykırı olabilecek sesleri’’ yönetim kademesi dışında tutmak istiyor.

Kongre yapılmazsa CHP'nin tüzel kişiliği sıkıntıya girer

Dün konuştuğum deneyimli bir hukukçu ise “CHP mahalle seçimleri, il – ilçe kongreleri ve Büyük Kurultay’ı yapmak zorunda. Aksi takdirde partinin tüzel kişiliği sıkıntıya girer” diyor. Öte yandan, CHP’nin yukarıda ifade etiğim yasal zorunluktan ötürü Nisan ayının ilk günlerinde kongreleri başlatma kararı alması bekleniyor. Bu da CHP’nin üzerindeki ölü toprağının atılması anlamına geliyor.