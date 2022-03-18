Rusya bombaladı Ukrayna'dan acı haberler peş peşe geldi: Dayanılmaz bir acıya yol açtı

Ukrayna'dan arka arkaya acı haberler gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Oksana Shvets ve ünlü balet Artyom Datsishin Rus bombardımanı sonucu hayatlarını kaybetti. Bu ölümler Moskova'da da büyük tepkiye yol açtı.

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Ukrayna'nın başkeni Kiev'de bir apartmana isabet eden roket nedeniyle ünlü oyuncu Oksana Shvets hayatını kaybetti. 67 yaşındaki oyuncunun ölümünü Young Theatre doğruladı. Tiyatro ve sinema yıldızı olan oyuncu için atılan tweette "Topraklarımıza giren düşmanın affı yok. Yetenekli oyuncumuzu kaybetik" denildi.



Ukraynalı balet Artyom Datsishin, Rus işgalcilerin bombalaması sonucu kaldırıldığı hastanede 3 haftadır devam eden yaşam mücadelesini kaybetti. 43 yaşındaki Artyom Datsishin'in ölümü Moskova'da da büyük tepkilere neden oldu. Ödüllü baletin 26 Şubat günü Rus askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı ve 3 hafta sonunda hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.



"Öfkeliyim"

Moskova'da Bolşoy Balesi'nin sanat yönetmeni Alexei Ratmansky, Datsishin'in hayatını kaybetmesinin ardından çok sert bir paylaşım yaptı. Ratmansky, "Öfkeliyim. Datsishin gibi bir sanatçının Rus askerlerin elinde ölüme gitmesi dayanılmaz bir acıya yol açtı" dedi. Artyom Datsishin, Ukrayna Ulusal Operası'nın baş dansçısıydı.