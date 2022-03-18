Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bu bir rekor ancak bizi güçlendirecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptırımların Rusya'yı güçlendirdiğinin altını çizerek "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı. Bu bir rekordur" dedi.

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Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun bir rekor olduğunu vurgulayan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptırımların Rusya'yı sadece güçlendirdiğinin altını çizdi.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Lavrov, "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.

'Rusya, yaptırım şampiyonu'

Yaptırımların son turunun eşsiz nitelikte olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi Rusya'nın yaptırım sayısı bakımından şampiyon olduğunu kaydeden Lavrov, Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun Kuzey Kore ve İran'a uygulananların 2 kat fazla olduğunu belirtti.