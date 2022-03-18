Hazine son 19 yılın en yüksek faiziyle 2 milyar dolar borçlandı!

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tutarken, Hazine'nin borçlanma faizi son 19 yılın rekorunu kırdı. Hazine, yüzde 8,625'lik yüksek faizle 2 milyar dolarlık borçlanmaya gitti. Bu oran, 5 yıllık vadede dolar cinsi olarak Şubat 2003 sonrasındaki en yüksek faiz oldu. Hazine, 2 milyar dolarlık borç için 948,7 milyon dolar faiz ödeyecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının ikinci dış piyasa borçlanmasında 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi. Söz konusu borçlanmada getiri yüzde 8,625 oldu. Deneyimli bankacı Kerim Rota, bu oranın, dolar cinsi borçlanmada 5 yıllık vadede Şubat 2003 sonrasındaki en yüksek faiz olduğunu belirtti.

Rota, Hazine’nin 2 milyar dolarlık borç için yıllık 172,5 milyon dolar faiz ödeyeceğini, 5,5 yılda toplam faiz ödemesinin 948,7 milyon dolar olacağını dile getirdi. Rota, bugün 100 dolarını bu tahvile yatıran yatırımcının 5,5 yıl sonunda anapara ve faiz olarak toplamda yaklaşık 150 dolar geri almış olacağına işaret etti.

ABD faizinden 6.5 puan fazla

ABD’nin 5 yıllık hazine tahvili şu an yüzde 2,15 seviyesinde bulunuyor. Türkiye, bu oranın yaklaşık 6,5 puan üzerinde faizle borçlanmış oldu. Türkiye’nin yüksek enflasyonu ve yüksek kredi risk primi, yurt içi ve yurt dışında borçlanma maliyetlerinin de artırıyor.

Hazine, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2027 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere dün Citi, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a yetki vermişti.

Şubatta yüzde 7.5 ile borçlanmıştı

Hazine bu yıl ilk dış borçlanmasını 3 milyar dolarlık sukuk ihracı ile şubat ayında gerçekleştirmişti. O borçlanmada getiri yüzde 7,5 olmuştu. Bakanlık 2022’de dış piyasalardan 11 milyar dolarlık borçlanma öngörüyor. Türkiye’nin toplam dış borcu, Eylül 2021 itibarıyla 453,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

3 katı aşan talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünkü ihalede ihraç tutarının 3 katından daha fazla talep geldiğini açıkladı. İhraca 150'nin üzerinde yatırımcı talep gösterdi. Buna göre tahvilin yüzde 27'si Orta Doğu, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 23'ü Birleşik Krallık, yüzde 18'i ABD, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. İhraç tutarının 24 Mart 2022 tarihinde hesaplara gireceği açıklandı.