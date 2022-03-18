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Van'da 1 polis memurunu şehit eden PKK'li teröristle ilgili davada karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van'da 1 polis memurunu şehit eden PKK'li teröristle ilgili davada karar

Van'da bir polis memurunun şehit olduğu, 5 polisin yaralandığı iki terör saldırısına katıldığı gerekçesiyle yargılanan PKK'lı teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 107 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18 Nisan 2016'da polis memuru Abdullah Delibaş'ın şehit olduğu, bir polisin yaralandığı, 27 Nisan 2016'da Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı ekip araçlarına yönelik el yapımı patlayıcı ve el bombası atılması, uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 4 polisin yaralandığı saldırılara katıldığı belirlenen PKK'lı terörist F.S. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık F.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı, avukatı salonda hazır bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs, "6136 sayılı yasaya muhalefet", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 107 yıl 2 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyetinin hükmü açıkladığı sırada terör örgütü PKK lehine slogan atan sanık F.S. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

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