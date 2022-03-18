Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi günde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını kutluyorum. Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. İnanmış, Ölümü göze almış istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında, durabilecek hiçbir kuvvetin hiçbir silahın olmadığı görülmüştür.

"Milyonlarca kardeşimizin ortak zaferidir"

Çanakkale Zaferi sadece bizim değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Yanı başımızdaki mezar taşlarına baktığımızda bu hakikati net görebiliyoruz. Gittiğim her yerde gençlerle buluşmamda onlara Çanakkale'yi, Çanakkale Destanı'nı anlatıyor ve burayı görmeleri gerektiklerini söylüyorum. Sadece kendi çocuklarımızın değil, Balkanların, Afrika'nın, Ortadoğu'nun, Orta Asya'nın gençlerinin de buraya gelmelerini atalarını tanımalarını arzu ediyorum.