Gıda firmalarında Ukrayna savaşı alarmı: Endişeliyiz her şeyi durdurun

İngiltere'de Yiyecek ve İçecek Federasyonu ile gıda firmaları, Ukrayna'daki savaş nedeniyle sektörün büyük zorluklar içerisinde olduğunu ifade ederek hükümete, "Sektörün uzun vadede dayanıklılığından endişeliyiz, kritik yasalar dışında her şeyi durdurun" çağrısında bulundu.

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Bir grup ticaret kuruluşu dün tüm tarafların katıldığı bir toplantıda, tedarikçilerin enerji maliyetlerinde beş kat artış ve çatışma nedeniyle üç katına çıkan yakıt fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi. Gıda firmalarının patronları, Ukrayna'daki savaşın tedarik zincirini krize soktuğunu belirterek İngiltere hükümetine HFSS promosyon yasağı ve plastik ambalaj vergisi gibi önlemleri rafa kaldırmaya çağırdı. The Grocer'ın aktardığına göre; milletvekillerine, "enflasyon üstüne enflasyon yağacak" denilirken önümüzdeki günlerde bu durumun gıda fiyatlarının artmasına yol açacağı söylenerek bakanlara, "kritik" yasalar dışında tüm yasaları durdurmalarının tavsiye edildiğine dikkat çekildi.

Aktarılana göre; bazı çiftçiler, artan enerji maliyetleri nedeniyle normal mahsullerinin yarısı kadarını ekebilirken, et endüstrisi patronları, tedarikçilerin yakında yiyecekleri karneye ayırmaya başlamak zorunda kalacağını ve hizmet ile hazır yemek sektörünün bir kıtlık durumuyla karşı karşıya kalacağını söylediği belirtiliyor.

“Sektörün dayanıklılığı risk altında”

Yiyecek ve İçecek Federasyonu Politika Başkanı Jayne Almond soruşturma tedarikçilerinin buğday, yağ (özellikle ayçiçek yağı) ve beyaz balık dahil olmak üzere ürünlerde yaygın kıtlık bildirdiklerini açıkladığı ifade edildi. Almond, "Tedarik zincirinde böylesine büyük bir aksamayla fahiş artışı yönetmek çok zor olacak. Enflasyonun üstüne enflasyon yağdığını göreceğiz. Sektörün uzun vadeli dayanıklılığından endişe duyuyoruz" dedi.



“Her şeyi durdurun”

Federasyonun bakanları mevzuatla ilgili bir "moratoryum" ilan etmeye çağırdıkları belirtildi. Almond, milletvekillerine, "Kesinlikle kritik olmayan her şeyi duraklatalım. Durdurabileceğimiz bazı şeyler var. Plastik vergisi gibi önemli ancak zamana duyarlı olmayan istişareler duraklatılabilir" çağrısında bulundu. Çağrı, hükümetin gıda güvenliği tehdidi nedeniyle krizi, diğer tüm meselelerden öncelikli olarak değerlendirmesinin zamanının geldiğini söyleyen diğer gıda liderleri tarafından da desteklendi. İngiltere Ulusal Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı David Exwood çiftçilerin, gübre ve diğer maliyetlerdeki artış nedeniyle karşılayamayacakları mahsulleri dikmek veya mahsul yetiştirmemek arasında kesin bir seçim yapmakla karşı karşıya kaldıklarını söylediği ifade edildi.

"Vatandaşımıza yansıtmadan Rusya'yı cezalandıramayız"

Hükümetin tavrını eleştiren Tedarik Ticaret Federasyonu Başkanı Andrew Kuyk, "İngiliz alışveriş müşterileri tarafından herhangi bir acı hissetmeden Rusya'yı cezalandırabileceğimiz fikri saflık. Gıda fiyatları üzerinde orantısız bir etkiyle karşı karşıya kalanlar daha yoksul aileler olacak" şeklinde konuştu.