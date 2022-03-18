BIST 2.140
DOLAR 14,82
EURO 16,36
ALTIN 922,29
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Denize Sıfır Termal Devre Mülk
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

YÖKDİL sonuçları 2022 ne zaman açıklanır TC ile sorgulama

YÖKDİL sonuçları 2022 ne zaman açıklanır TC ile sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 81 ilde 89 sınav merkezinde yapıldı. Geçtiğimiz pazar günü saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu. Gözler şimdi sonuç açıklamasında. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı tarih...

Abone ol

13 Mart’ta uygulanan YÖKDİL sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2022-YÖKDİL/1) temel soru kitapçığı ve Cevap Anahtarları açıklandı. Şimdi ise sonuçlar bekleniyor. Peki, YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca ulaşabilecek.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır: 
YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı. Sınav sonuçları için ise 29 Mart tarihinde açıklama yapılması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene de çekilebilecek. 

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale köprüsü araç geçiş garantisi 45 bin araç oldu araç başına geçiş ücreti 17 euro
Çanakkale köprüsü araç geçiş garantisi 45 bin araç oldu araç başına geçiş ücreti 17 euro
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
BİLSEM sınavı 1. 2. 3. sınıf başvuru formu doldurma-2022 ekranı
BİLSEM sınavı 1. 2. 3. sınıf başvuru formu doldurma-2022 ekranı
Rusya'ya yaptırımlar sonrası Türk bankaları korku sardı
Rusya'ya yaptırımlar sonrası Türk bankaları korku sardı
2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı
2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı
Türkiye'ye ABD'den şartlı teklif S-400'leri Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verirse...
Türkiye'ye ABD'den şartlı teklif S-400'leri Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verirse...
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
Emekli bayram ikramiye ne zaman 2022 kaç para yatacak?
Emekli bayram ikramiye ne zaman 2022 kaç para yatacak?
Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye'de dövizin yükselme ihtimali düşme ihtimalinden daha fazla
Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye'de dövizin yükselme ihtimali düşme ihtimalinden daha fazla
Yolun karşısına geçmeye çalışırken feci şekilde can verdi
Yolun karşısına geçmeye çalışırken feci şekilde can verdi