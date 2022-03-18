YÖKDİL sonuçları 2022 ne zaman açıklanır TC ile sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 81 ilde 89 sınav merkezinde yapıldı. Geçtiğimiz pazar günü saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve 180 dakika süre verildi. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu. Gözler şimdi sonuç açıklamasında. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı tarih...

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13 Mart’ta uygulanan YÖKDİL sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2022-YÖKDİL/1) temel soru kitapçığı ve Cevap Anahtarları açıklandı. Şimdi ise sonuçlar bekleniyor. Peki, YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca ulaşabilecek.



YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır:

YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı. Sınav sonuçları için ise 29 Mart tarihinde açıklama yapılması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene de çekilebilecek.