BIST 2.134
DOLAR 14,77
EURO 16,27
ALTIN 918,83
HABER /  GÜNCEL
ADV Denize Sıfır Termal Devre Mülk
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Polisler maaşlarına ek her ay 300 lira ek ödeme alacak Emniyet duyurdu

Polisler maaşlarına ek her ay 300 lira ek ödeme alacak Emniyet duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında promosyon protokolün imzalandığını Emniyet duyurdu. Protokole göre, tüm Emniyet personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yansıtılacak.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave ödeme yapılacak.

6 ayda bir ödeme
İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında da artırılacak. Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.

Türk Polis Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından "Teşkilatımız personeline hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurulan paylaşımda, "Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur." ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu
Çanakkale feribot ücretleri ne kadar Çanakkale Köprüsü garanti araç geçiş ücreti olay oldu
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Denize Sıfır Termal Devre Mülk
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu: Çok şey kazandık
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu: Çok şey kazandık
Rusya’da McDonald’s’tan boşalan yere Türk restoran zinciri Chitir Chicken geliyor
Rusya’da McDonald’s’tan boşalan yere Türk restoran zinciri Chitir Chicken geliyor
Süte 1 Nisan 2022 itibariyle büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Süte 1 Nisan 2022 itibariyle büyük zam geldi! Peynir, kaşar, yoğurda zam yolda
Türkiye'nin Ukrayna'da garantörlüğüne Batılı ülkelerden tepki
Türkiye'nin Ukrayna'da garantörlüğüne Batılı ülkelerden tepki
Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı
Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı
Bulgaristan 10 Rus diplomat için 72 saat süre verdi
Bulgaristan 10 Rus diplomat için 72 saat süre verdi
Kar İstanbul'a geri döndü! Ne kadar sürecek Vali Yerlikaya'dan 'eve dönün, evdeyseniz çıkmayın' çağrısı
Kar İstanbul'a geri döndü! Ne kadar sürecek Vali Yerlikaya'dan 'eve dönün, evdeyseniz çıkmayın' çağrısı
YÖKDİL sonuçları 2022 ne zaman açıklanır TC ile sorgulama
YÖKDİL sonuçları 2022 ne zaman açıklanır TC ile sorgulama