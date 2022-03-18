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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu: Çok şey kazandık

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu: Çok şey kazandık

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Barcelona mağlubiyeti maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu, "Her ne kadar dünkü Barcelona maçı ile elenmiş olsak da çok şey kazandık. Tecrübe, takım ruhu, birliktelik ve daha niceleri"

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Barcelona'ya elenmelerine rağmen önemli tecrübeler kazandıklarını belirten Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, "Bu kazançlar bizi ilerideki başarılarımıza ulaştıracak, buna yürekten inanıyorum. Nasıl ki taraftarımız dün bir saniye bile takımı desteklemekten vazgeçmedi. Biz de mücadeleden bir saniye vazgeçmeyeceğiz. Takımımla ve taraftarımla gurur duyuyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün akşam sahasında Barcelona'ya 2-1 kaybeden Galatasaray, turnuvaya veda etti.

Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu da bu sezon takım olarak yaşadıkları Avrupa macerasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kerem, “Düşler Sahnesi maalesef bizim için sona erdi. Büyük zafere bu kadar yaklaşmışken daha da ileriye gitmek tek arzumuzdu. Her ne kadar dünkü Barcelona maçı ile elenmiş olsak da çok şey kazandık. Tecrübe, takım ruhu, birliktelik ve daha niceleri. Bu kazançlar bizi ilerideki başarılarımıza ulaştıracak, buna yürekten inanıyorum. Nasıl ki taraftarımız dün bir saniye bile takımı desteklemekten vazgeçmedi. Biz de mücadeleden bir saniye vazgeçmeyeceğiz. Takımımla ve taraftarımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

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