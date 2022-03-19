Hatay'da 5 yıllık cinayet çözüldü yasak aşk çıktı iki amcası ve yengesi...
Hatay'da, 2017'de kaybolan ve 2019'da zeytin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içinde cesedi bulunan Semira Arslan (17) ile ilgili davada 2 amcası 'cinayet', gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
14 yaşında evlendirilen Semira Arslan, 17 yaşında öldürülerek kuyuya atılmıştı. Cesedi 2 yıl sonra bulunan Semira Arslan’ın ailesi FOX’ta ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programına başvurdu sır cinayet 5 yıl sonra çözüldü.
Yayında aktarılanlara göre anne A.A.’ya göre katil, kızının en son görüştüğü yengesi H.A.’dan başkası değildi. Şüpheli olan diğer isimler arasında ise Semira’nın amcaları A.A. ve R.A. vardı.
14 Mart Pazartesi günü sabah saat 04:00’da Hatay Altınözü ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ve JASAT ekipleri tarafından ilçede bulunan köye operasyon düzenledi.
Başsavcılığın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan genç kızın akrabası olan Retip A., Abdurezzak A.ve eşi Halime A, ve Semira ile gönül ilişkisi olduğu tespit edilen Selim Ç. Altınözü Adliyesine sevk edilirken Suriye uyruklu Hasan E.A. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.