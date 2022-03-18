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Rusya’da McDonald’s’tan boşalan yere Türk restoran zinciri Chitir Chicken geliyor

Rusya’da McDonald’s’tan boşalan yere Türk restoran zinciri Chitir Chicken geliyor

McDonald’s’ın tüm restoranlarını kapattığı Rusya’da, alışveriş merkezleri sahipleri Türk fast-food zinciri Chitir Chicken ile ülkede restoranların açılması yönünde görüşmeler yürütülüyor.

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İzvestiya’ya konuşan Rusya Alışveriş Merkezleri Birliği Başkanı Bulat Şakirov’un açıklamasına göre, ülkede McDonald’s’ın çekilmesinden sonra açılan boşluğu, dünyanın 17 ülkesinde faaliyet gösteren Chitir Chicken’a ait Türk restoranlar doldurabilir.

Şakirov, restoran zinciri ile görüşmeler yürütüldüğünü, anlaşılması halinde bir ay sonra Chitir-Chicken’ın Rusya’da 10 kadar restoranın açılacağını söyledi. Gelecekte ise franchise ortaklı 500-600 restoranlı bir restoran ağının kurulmasından bahsedilebilir.

Şakirov, restoranların açılacağı yerler için odak noktaları arasında başkent Moskova ve nüfusu bir milyonun üzerinde olan St. Petersburg, Kazan, Volgograd, Samara ve Yekaterinburg kentleri yer alıyor.

Bu restoran zincirinin en önemli avantajlarından biri ise yaptırımlarla bir ilişkisi bulunmayan ve fiyatlarda önemli artışların yaşanmadığı Türk menşeli donanımlar kullanılıyor olması.

Şakirov, “Gelecek hafta Chitir Chicken ve Rus alışveriş merkezleri yöneticileri, kira sözleşmelerinin yanı sıra işbirliği anlaşmaları imzalayabilirler. Ancak şirketin mekanların tadilatı ve çalışmaya başlamak için gerekenleri getirmesi bakımından 3-4 haftaya ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Şakirov’a göre, Rusya Alışveriş Merkezleri Birliği ve Rus Sanayici ve Girişimciler Birliği, Rusya Ticaret Bakanlığı ile Türk şirketlerin Rusya’da devlet tarafından desteklenmesini görüşmeye hazır. Yeni partner için alışveriş merkezinin açılması amacıyla tercihli gümrük vergisinin ve kredilerin sağlanmasının yanı sıra hibe tahsisinden bahsediliyor.
Konuyla ilgili Bakanlıktan İzvestiya’ya konuşan kaynaklar ise kuruma ulaşması halinde bunu değerlendirecekleri kaydedildi.
Şakirov ayrıca alışveriş merkezlerinin, yakın gelecekte yeniden faaliyete geçmemeleri halinde, McDonald’s ile kira sözleşmelerinin feshi konusunu görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Nitekim böylece Türk restoranları için yer açılacak.

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