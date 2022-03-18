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Ahmet Davutoğlu 2015'te HDP'ye koalisyon teklif etti HDP'den istifa eden Müslüm Doğan açıkladı

Ahmet Davutoğlu 2015'te HDP'ye koalisyon teklif etti HDP'den istifa eden Müslüm Doğan açıkladı

2018 yılında HDP'den istifa eden Müslüm Doğan, HDP'ye 2015 yılında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından koalisyon teklifi yapıldığını söyledi. Doğan, "HDP aslında bu süreçte, siyaseti doğru okuyamadı" dedi.

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Haziran 2015 seçimlerinin ardından kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapan ve 2018 seçimlerinin ardından HDP'den istifa eden Müslüm Doğan, şimdilerde Ayhan Bilgen'le birlikte yeni parti kurma çalışmalarını sürdürüyor.

DW Türkçe'ye konuşan Müslüm Doğan, 2015 yılında HDP'ye o dönem Başbakanlık görevinde olan Ahmet Davutoğlu tarafından koalisyon teklifi yapıldığını açıkladı. Doğan'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Haziran 2015 seçimlerinin ardından kurulan seçim hükümetinde bakan olarak yer aldınız. O dönem, Başbakan Ahmet Davutoğlu da istikşafi görüşmeleri yürütüyordu. HDP'ye koalisyon teklifinde bulunuldu mu? 
Tüm siyasi partilerle görüşmeler yapıldı. HDP'ye de bir teklif geldi. HDP aslında bu süreçte, siyaseti doğru okuyamadı. Siyaseti ve süreci doğru okumaması nedeniyle koalisyona katılmadı. Zorunlu bir seçim hükümeti olduğu için, Anayasal gereklilik üzerinden temsilci verdi. Ama bir hükümet ortaklığı, gerçekleşmedi. Bunun da ağır sonuçları oldu ülke için. Bugün HDP, MHP yerine hükümet ortağı olabilirdi. Cizre yaşanmayabilirdi. Devletin aşırı güvenlikçi politikaları engellenebilirdi. Ama, siyasi partinin yaklaşımı o kadar dar ve sığdı ki, bir kaçak çaya indirgendi. "Kaçak çay içip gidersiniz" diye bir indirgemeci ve siyaseti okuyamama ile sonuçlanan bir durumdu. Tabii bu çok ağır bir sonuca neden oldu.

Ahmet Davutoğlu, HDP'nin reddi üzerine koalisyonda ısrarcı oldu mu? 
Israrcılığı şöyle oldu. Tabii o görüşmeler yapılıyordu. Sayın Davutoğlu, bizim Ali Haydar Konca ile birlikte yaptığımız sohbette hükümet kurmada çok samimi olduklarını gördüm. "Keşke o hükümet kurulsa" ifadesini kullandı. Ben Davutoğlu'nu o dönemde samimi buldum. Yani hükümet kurmadaki samimiyeti ortaya koymuştu özellikle görüşmelerimizde. Ama bu heba edildi. Bu da Kürt siyaseti anlamında, Türkiye'nin geleceği anlamında, kaybedilmiş yıllar olarak tarihteki yerini alacaktır hem de ağır bir bilançoyla.

Parti içerisinde teklifle ilgili görüşmeler oldu mu? Siz nasıl yaklaştınız?
Milletvekillerinin çoğu rahmetli Dengir Mir Mehmet Fırat, Celal Doğan siyaset bilgeleri o dönemde biz de o tartışmaya katılmıştık. Ben de hükümet ortağı olmamız gerektiğini söyledim. İki defa böyle bir toplantı yapıldı. İki toplantıda da bizim hükümet ortağı olmamızın doğru olacağını ben kendi görüşlerimi ifade ettim. Hatta bu görüşlerim nedeniyle de makyavelizmle suçlandım. Makyavelist bir siyaset anlayışının olduğu Sırrı Süreyya tarafından bana böyle yarı şaka şekilde ifade edilmişti. Ben, birlikte yaşama paradigmasının böyle bir şeye feda edilmesini kabullenemiyorum.

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