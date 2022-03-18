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2022 TOKİ indirim kampanyası şartları başvuru tarihi son gün ne zaman?

2022 TOKİ indirim kampanyası şartları başvuru tarihi son gün ne zaman?

TOKİ'den ev sahibi olmuş vatandaşlar kampanyanın detaylarını araştırmaya başladı. TOKİ indirim kampanyası nedir? Kampanyaya nasıl başvurulur? Kampanyadan kimler faydalanabilir? İndirim kampanyasına hangi konut projeleri dahil? Detaylar haberimizde...

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TOKİ her sene yaptığı gibi bu yıl da indirim kampanyası düzenlemeye devam ediyor. TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kampanyanın detaylarını araştırmaya başlamış durumda. Peki 2022 TOKİ indirim kampanyası ne zaman, nasıl başvurulur? TOKİ indirim kampanyası başvuru şartları neler? İşte başvuru hakkında merak edilenler...

TOKİ, her yıl yapmış olduğu indirim kampanyalarını bu sene de yapacak. Borcunu erkenden kapatıp tapusunu almak isteyenler için kampanyanın tarihi 22 Mart olarak belirlendi.

TOKİ indirim kampanyası ne zaman: 

TOKİ tarafından her yıl yapılan indirim kampanyaları bu sene de yapılacak. Borcunu erkenden kapatıp tapusunu almak isteyen vatandaşlar için kampanyanın tarihi 22 Mart olarak belirlendi.

Başvurular ne zamana kadar devam edecek: 
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise 19 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

Borcunu peşin ödeyip konutunun tapusunu almak isteyenler için yüzde 22 oranında bir indirim uygulanacak. Aynı durum arsa sahipleri için de geçerli olacak ve yüzde 10 indirim de arsalar için gelecek.

TOKİ'nin açıklaması şu şekilde;

“Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 22 Mart -19 Nisan 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak”

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