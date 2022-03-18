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Ekrem İmamoğlu kar yağışında İstanbul için saat verdi uyardı

Ekrem İmamoğlu kar yağışında İstanbul için saat verdi uyardı

İSTANBUL için kar uyarıları gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan kar yağışına ilişkin vatandaşlara özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu ve saat verdi.

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Ekrem İmamoğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "17.20'de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibarıyla özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız." ifadesini kullandı.

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