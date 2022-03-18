İstanbul acayip bir kar fırtınasına tutuldu Ali Yerlikaya 'acil eve dönün' çağrısı yaptı

İSTANBUL tipiyle karışık yoğun bir kar yağışına tutuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan hava durumuna ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Moto kuryelere yasak getirildi saat 18.00'dan sonrası çok daha kötü olacak. Vali 'dışarı çıkmayın, dışarda olan da evine dönsün' çağrısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. MGM'den yapılan uyarıda, "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" denildi. Meteoroloji uyarısına göre, yağışların pazar günü 12.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

Vali Yerlikaya: Dışardaysanız eve dönün, evdeyseniz çıkmayın!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan peş peşe kar uyarıları geldi. Bu akşam saat 18.00'den sonra kuvvetli kar sağanakları olacağını belirten Yerlikaya dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Ayrıca İstanbul'da 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini ilan etti.

Kar yağışının bugün daha uzun aralıklar yağacağını belirten NTV Meteoroloji Mühendisi Dilek Çalışkan, "Özellikle Marmara denizine kıyısı olan ilçelerde daha uzun aralık olacak" dedi. Yarın yağacak karın daha sık olacağını söyleyen Çalışkan, "Pazar ve Pazartesi günü daha çok sulu kar şeklinde bir yağış olacak" ifadelerini kullandı.

AKOM da uyardı

AKOM yetkilileri vatandaşları soğuk hava ve kar yağışlarına karşı uyardı. AKOM’a göre İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk hava nedeni ile 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.