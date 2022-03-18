Ali Babacan'ın FETÖ açıklamaları gündem oldu kim ne dedi?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla ilgili "FETÖ'cüler uğraştığına göre bunlar suçsuz insanlardır denmesine karşıyız" açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Kumpas mağdurları Babacan'ı yaylım ateşine tuttu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla ilgili yaptığı açıklama tartışma konusu oldu.

DEVA Partisi ile '6'lı masada' yer alan CHP'nin Ali Babacan'ın FETÖ ağzıyla kullandığı ifadelere CHP'den şu ana kadar ses çıkmaması dikkat çekti.

Babacan'ın FETÖ açıklamaları

Ali Babacan, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Türkiye'de maalesef yakın tarihimizde, ordumuz içerisinde bu tür eğilimler, 'Siyaset bazen ülkeyi yoldan çıkarır, biz buradayız, ordu olarak el koyarız, şekle sokarız' diyen bir zihniyet olmuştur. Bu tür hazırlıklar içinde olanlarla ilgili devlet mücadele etmelidir. Dolayısıyla tüm bu süreçlerin Ergenekon, Balyoz, adı ne olursa olsun bunların bağımsız ve tarafsız yargı süreçlerinden geçtikten sonra ancak şöyledir ya da böyledir diyebiliriz. Böyle silmece FETÖ'nün etkisi altındaki yargının uğraştığı Ergenekon, Balyoz sürecine de biz karşıyız. Ama sırf 'FETÖ'cüler uğraştığına göre bunların hepsi ak pak suçsuz insanlardır' da demeye de karşıyız. İkisinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı eliyle incelenmedikçe bu süreçlerin hiçbirisine doğru ya da yanlış demenin biz doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Kim de dedi?

Ali Babacan’ın bu açıklamalarının ardından sosyal medyada kumpas mağdurları ve siyasilerden sert tepkiler geldi. Odatv kumpas mağdurlarının Babacan'a yönelik eleştirilerini derledi.

Balyoz kumpasından hapis yatan E. Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel, “Yorum yapmayacağım... Çok ciddi suç olur! Bıktık artık! Binlerce kez anlattık! Bunları hangi sebeple olursa dost edinenler bilsinler ki bizim dostluğumuzu reddetmektedirler. Bunların kurtaracağı ülke yıkılsın daha iyi! Benden bu kadar... Gerisi cehenneme kadar...” diye yazdı.

E. Amiral Cem Gürdeniz de “FETÖ, Türk tarihinin gördüğü en tehlikeli, en acımasız ve en sinsi terör örgütüdür. Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. William Engdahl’ın ifadesi ile soğuk savaş sonrası dönemin en büyük CIA yatırımıdır. Bu örgüte bel bağlamak devleti yok etmekle eşdeğerdir” ifadelerini kullandı.

Kumpas mağduru Dursun Çiçek’in kızı avukat İrem Çiçek de “Türk ordusuna kumpas kurulurken ama Türkiye çok askeri darbe gördü diyerek kumpası izleyen ve destekleyen, 15 Temmuz’a giden yolun taşlarını dizenlerden başka bir açıklama beklemem. Ne utanma var, ne de sıkılma.Hesap veren zaten yok! Bazı siyasi manevralar fazla mide bulandırıcı” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Yargıyı FETÖ’ye teslim edip Ergenekon/Balyoz kumpaslarının siyasi ayağını oluşturacaksın sonra çıkıp bağımsız yargı diyeceksin. Utanmazlık. Muhalefete muhalefet etme diyenler; bu adamlar İle Yanyana gelmekten utanmıyor musunuz? DEVA-AKP ayrışması ideolojik değil, kadro ayrışmasıdır" tepkisini gösterdi.

Emekli Koramiral Atilla Kıyat "Ali Babacan; AKP’nin kurucu üyeliğinden, MİLLET İTTİFAK’ının yıkıcı üyeliğine" diye konuştu.