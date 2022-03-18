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Meral Akşener'den KRT TV'de yayından kaldırılan Şimdiki Zaman programı için tepki

Meral Akşener'den KRT TV'de yayından kaldırılan Şimdiki Zaman programı için tepki

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı iddia edilen KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programı için Barış Yarkadaş'ı arayarak üzüntülerini iletti.

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CHP'ye yakınlığıyla bilinen KRT TV yönetimi ilginç bir karara imza attı. Salı geceleri yayınlanan ve Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman, gerekçe gösterilmeden yayından kaldırıldı. Kanal yönetiminin kararı Gürkan Hacır'a bildirdi.

Medya kulislerine bomba gibi düşen bu kararın arkasında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programdan duyduğu rahatsızlığın olduğu belirtilmişti.

Programın yayından kaldırılması sonrası ise ilginç bir gelişme yaşandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, gazeteci Yarkadaş'ı arayarak programın kaldırılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yarkadaş bu görüşmeyi Twitter'dan duyurdu. 

"Az önce İYİ PARTİ Genel Başkanı Sn. @meral_aksener aradı ve KRT TV’de yayımlanan Şimdiki Zaman adlı programımızın yayından kaldırılmasından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Medyadaki az sayıda nitelikli programlardan biri olan Şimdiki Zaman’a son verilmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Akşener, “Sizin şahsınızda programın yapımcısı @gurkanhacir‘a da dayanışma duygularımı iletiyorum” dedi.

Yazılarımızı @korkusuzgazete‘den takip ettiğini de belirten Akşener, “Hiçbir gazetecinin işsiz kalmasını kabul edemem. Herkes fikirlerini özgürce  5- dile getirebilmelidir” ifadesini de kullandı.

İYİ PARTİ Genel Başkanı Sn. Meral Akşener’e duyarlılığı, nezaketi ve gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyorum. Bu arada dayanışma duygularını ileten binlerce mesaja cevap veremediğim için de özür diliyorum." açıklamasını yaptı.

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