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Bakandan ödeme müjdesi! Hesaplarınızı kontrol edin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakandan ödeme müjdesi! Hesaplarınızı kontrol edin

 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 116 milyon 520 bin 334 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

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Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Kirişci, "116 milyon 520 bin 334 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 63 milyon 146 bin 94 lira ödeneceğini belirten Kirişci, alan bazlı verim kaybı desteği kapsamında 22 milyon 47 bin 669 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 20 milyon 952 bin 504 lira ve kırsal kalkınma desteği kapsamında 10 milyon 374 bin 67 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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