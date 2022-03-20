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2 bin 500 yıllık! Balıkesir'de deniz çekilince ortaya çıktı: İnşallah deprem habercisi değildir

İhlas Haber Ajansı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı da ortaya çıktı.

Burhaniye’de son günlerde denizin çekilmesi üzerine 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Limanın taşları birer birer ortaya çıkarken, çekilmenin deprem habercisi olabileceği görüşü endişeye sebep odu. Sahilde yürüyen 60 yaşındaki Kemal İşi, “Devamlı buralara yürümeye geliyorum. Bugün denizin çok çekildiğini gördük. 2 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı. Bu, inşallah deprem habercisi değildir. Denizin çekilmesi bizi bayağı heyecanlandırdı. Normal bir şey midir onu da bilmiyorum” dedi.

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