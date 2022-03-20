CHP'li Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi! 'Barış insanıdır, cezaevinde değil Meclis'te olacak'

CHP'nin HDP ve Selahattin Demirtaş aşkı depreşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde Demirtaş ailesine gösterdiği yakın ilgi ve yaptığı açıklamaları, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Selahattin Demirtaş övgüleri takip etti. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. "Demirtaş barış insanıdır" diyen Tuncay Özkan, "Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı bir Youtube programında Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından paylaştı. Tuncay Özkan, yaptığı açıklamanın videosunu, kişisel Twitter hesabından şu notla paylaştı:

"Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır."

Demirtaş'a yönelik verilen cezayı "haksızlık ve hukuksuzluk" olarak niteleyen Özkan, "Onların lâyık olması gereken yerlere gelmesi için mücadele etmek, bu topraklarda kardeşliğe ve büyük Türkiye çalışmasına güç vermek demektir" dedi. CHP'li Özkan, "İçeride olmasının tek sebebi, 'seni başkan yaptırmayacağız' şeklindeki sözüdür" diye konuştu.

