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Türk Yıldızları’nın 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde nefes kesti! O anlar kokpit kamerası ile kayda alındı

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış töreninde gösteri yapan Türk Yıldızları’nın kokpit içi görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntüler büyük ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninin ardından gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 6’lı kol düzeninde gerçekleştirilen gösteri uçuşunda kırmızı beyaz renklerdeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile aynı renkleri gövdesinde taşıyan Türk Yıldızları’nın renk ahengi kokpit içi kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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