BIST 2.144
DOLAR 14,81
EURO 16,38
ALTIN 915,48
MEDYA

Sadakatsiz 53. bölüm fragmanı

Sadakatsiz dizisi 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Sadakatsiz 23 Mart 2022 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali'ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Ama kafamız nasıl güzel' diyen fenomen öldü! Yunus Dönertaş'ın cesedi korkunç halde bulundu
'Ama kafamız nasıl güzel' diyen fenomen öldü! Yunus Dönertaş'ın cesedi korkunç halde bulundu
Kar yağışının İstanbul'a gelişini saniye saniye izleyin! İstanbul Boğazı'ndan muhteşem görüntüler
Kar yağışının İstanbul'a gelişini saniye saniye izleyin! İstanbul Boğazı'ndan muhteşem görüntüler
Türk Yıldızları’nın 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde nefes kesti! O anlar kokpit kamerası ile kayda alındı
Türk Yıldızları’nın 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde nefes kesti! O anlar kokpit kamerası ile kayda alındı
CHP'li Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi! 'Barış insanıdır, cezaevinde değil Meclis'te olacak'
CHP'li Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi! 'Barış insanıdır, cezaevinde değil Meclis'te olacak'
Nureddin Nebati: Bizden Allah da razı millet de razı
Nureddin Nebati: Bizden Allah da razı millet de razı
Komşuları haber verdi hayatının şokunu yaşadı! 700 bin TL'lik koleksiyonu çalındI
Komşuları haber verdi hayatının şokunu yaşadı! 700 bin TL'lik koleksiyonu çalındI
Halk TV canlı yayın aracının üzerine çığ düştü! Buz gibi soğukta mahsur kaldılar: 4-5 metre boyutunda
Halk TV canlı yayın aracının üzerine çığ düştü! Buz gibi soğukta mahsur kaldılar: 4-5 metre boyutunda
Ukrayna’da ölen ve yaralanan Rus askerleri Belarus’a taşınıyor
Ukrayna’da ölen ve yaralanan Rus askerleri Belarus’a taşınıyor
Kardeşlerim 45. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 45. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 57. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 57. bölüm fragmanı