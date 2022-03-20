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GÜNCEL

Kar yağışının İstanbul'a gelişini saniye saniye izleyin! İstanbul Boğazı'ndan muhteşem görüntüler

İSTANBUL Boğazı Bebek sahilinde denizin üstünde kar bulutlarının gelişi ve geçiş anı geçiş anı etkileyici görüntüler oluşturdu.

İstanbul genelinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzlukların yanı sıra kar yağışı sırasında ve sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu. Beşiktaş Bebek sahilinde Zafer Hayta tarafından time lapse (hızlandırılmış) çekim tekniğiyle kaydedilen görüntüde kar bulutlarının etkileyici geçişi görülüyor. Vatandaşlar ise kar bulutlarını görünce sahilden uzaklaşıyor.

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