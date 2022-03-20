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'Ama kafamız nasıl güzel' diyen fenomen öldü! Yunus Dönertaş'ın cesedi korkunç halde bulundu

Bir sokak röportajı videosunda "Ama kafamız nasıl güzel" sözleriyle hatırlanan Yunus Dönertaş 8 aydır kayıptı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin Dönertaş'a ait olduğu belirlendi.

Olay geçen yıl Ağustos ayında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede kafatası ve insan kemikleri bulan bir vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden polis ekipleri, kafatası ve kemiklerin olduğunu fark ederek, söz konusu kemikleri inceleme üzere muhafaza altına aldı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, buluntu kemikler daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, incelenmeye başlandı.

Yapılan inceleme sonrasında kemiklerin Temmuz ayında kayıp başvurusu yapılan önlü sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş’a (42) ait olduğu belirlendi. Acı haber duyan yakınları yasa boğulurken, Dönertaş’a ait olduğu belirlenen kemikler İstanbul Silivri’de aile mezarlığına defnedildi.
Konuyla ilgili başlatılan geniş çağlı soruşturma sürüyor.

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