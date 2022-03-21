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Güldür Güldür'den Süleyman Soylu'ya Cem Yılmaz'lı gönderme! Büyük alkış aldı: Kesinlikle rezalet

Güldür Güldür ekibi bu kez korona yasaklarının neredeyse tamamı kaldırılırken mekanlardaki “müzik saati” uygulamasının sürmesini eleştirdi.

Güldür Güldür ekibi bu kez korona yasaklarının neredeyse tamamı kaldırılırken mekanlardaki “müzik saati” uygulamasının sürmesini eleştirdi. Müdavim skecinde, ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın “Av Mevsimi” adlı filmdeki sahnesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla gönderme yapıldu.

Bakan ne demişti?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mart ayı başında müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yapmıştı. Bakan Soylu, “Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz” diye konuşmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullanmıştı.

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