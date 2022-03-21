BIST 2.144
DOLAR 14,80
EURO 16,37
ALTIN 917,52
GÜNCEL

Diriliş Ertuğrul'un Halime Bacı'sı Esra Bilgiç Victorias Secret iç çamaşırı reklamı Sütyenin üstüne ceket giydi

Oyuncu Esra Bilgiç dünyaca ünlü Victorias Secret'ın iç çamaşırı reklamında oynadı. Bazı yorumlarda sütyenin üstüne ceket giymesinin anlamsız olduğu eleştirileri bulunurken Afgan ve Paki hayranları 'İslam'a uygun değil/Estağfirullah Halima Bacı' diye tepki yağdırdı.

TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisindeki 'Halime Bacı' rolüyle hem Türkiye'de hem de dizinin yayınlandığı ülkelerde oyunculuğu ve güzelliği ile göz dolduran Esra Bilgiç, Victorias Secret markasının iç çamaşırı reklamında ceketle kamera karşısına geçti ve eleştirilerin odağı oldu. Sosyal medyada 'Neden iç çamaşırının üzeerine ceket giydin' tartışmaları dönerken, öte yandan Afgan ve Paki hayranları ise böyle bir reklamda oynamasının skandal olduğunu dile getirdi. Özellikle Arap dünyasında ve Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde çok popüler olan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadın hayranları kadını Esra Bilgiç'e sosyal medya üzerinden sanki hala 'Halime bacı'ymışçasına tepki vererek ünlü oyuncuyu adeta linç etti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adı Sevgi 3. bölüm fragmanı
Adı Sevgi 3. bölüm fragmanı
Mahkum 15. bölüm fragmanı
Mahkum 15. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 53. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 53. bölüm fragmanı
'Ama kafamız nasıl güzel' diyen fenomen öldü! Yunus Dönertaş'ın cesedi korkunç halde bulundu
'Ama kafamız nasıl güzel' diyen fenomen öldü! Yunus Dönertaş'ın cesedi korkunç halde bulundu
TOGG'dan heyecan yaratan görüntüler Eksi 40 derecede zorlu performans
TOGG'dan heyecan yaratan görüntüler Eksi 40 derecede zorlu performans
Türk Yıldızları’nın 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde nefes kesti! O anlar kokpit kamerası ile kayda alındı
Türk Yıldızları’nın 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde nefes kesti! O anlar kokpit kamerası ile kayda alındı
CHP'li Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi! 'Barış insanıdır, cezaevinde değil Meclis'te olacak'
CHP'li Tuncay Özkan, Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremedi! 'Barış insanıdır, cezaevinde değil Meclis'te olacak'
2 bin 500 yıllık! Balıkesir'de deniz çekilince ortaya çıktı: İnşallah deprem habercisi değildir
2 bin 500 yıllık! Balıkesir'de deniz çekilince ortaya çıktı: İnşallah deprem habercisi değildir
Nureddin Nebati: Bizden Allah da razı millet de razı
Nureddin Nebati: Bizden Allah da razı millet de razı
Komşuları haber verdi hayatının şokunu yaşadı! 700 bin TL'lik koleksiyonu çalındI
Komşuları haber verdi hayatının şokunu yaşadı! 700 bin TL'lik koleksiyonu çalındI