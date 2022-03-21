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Acun Ilıcalı'nın arkasındaki adamı Mustafa Sarıgül açıkladı: Acun geldi Mustafa Abi dedi...

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Acun Ilıcalı ile olan anısını anlattı ve onun yolunu açtığını söyledi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Tiktok videoları devam ediyor. Mustafa Sarıgül bugün paylaştığı video televizyoncu Acun Ilıcalı'nın muhabirlik yaptığı dönem yaşadıkları bir anıyı anlattı. Sarıgül "Acun gerçekten muhabirliğinden beri tanırım. Bileklerinin hakkıyla Acun söke söke gelmiştir. En son Acun muhabirliği Galatasaray Arsenal maçı var Kopengah'dayız. Ve biz buradan Ahmet Salım'la gitmişiz. Acun geldi 'Mustafa abi' dedi, 'Aslan Acun'um' dedim ve Acun'un yolunun açtım." ifadelerini kullandı.

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