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AK Partili Bakan Yardımcısı'ndan skandal sözler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İl Başkanlarıyla toplantı yaptı, "Dağılın, halkın dertleriyle dertlenin" dedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İl Başkanlarıyla toplantı yaptı, "Dağılın, halkın dertleriyle dertlenin" dedi... AK Parti milletvekillerinin, bazı Bakanları halkın ne kadar içinde olduklarını ise görüyoruz... Bir partili, bir bakan yardımcısına mesaj atıyor... "Sayın Bakanım, yaklaşık 2.5 aydır aramalarıma cevap vermiyorsunuz.

Başkalarını da araya koyma diyorsunuz. iletişimi nasıl sağlayacağımı söyler misiniz?" diyor... Aldığı cevaba bakın!... "Bana bak!!! Bu nasıl dil!!! Alçaklık yapma!!! Terbiyesiz adam, Cuma günü seni ben aramadım mı? Benim gibi sabırlı insanı dahi çıldırttın...

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