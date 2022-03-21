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Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal'ın Fatih Ürek'le 'Bekar gezelim' şarkısı ve dansı yıllar sonra viral oldu

Merhum sanatçı ve Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal'ın uzun yıllar önce şarkıcı Fatih Ürek ile beraber, bir dönemin meşhur şarkısı 'Bekar Gezelim'i söylediği ve dans ettiği görüntüler yıllar sonra sosyal medyada viral oldu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal oğlu Ali Sunal ile eğlendiği video yıllar sonra ortaya çıktı. O video sosyal medyada gündem oldu.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın bu zamana kadar görülmemiş bir videosu ortaya çıktı. Usta oyuncunun oğlu Ali Sunal ve Fatih Ürek ile dans ettiği eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu. 

 Fatih Ürek, o anları "Benim için çok önemli ve değerli bir video teşekkürler. Saygıyla ve sevgiyle Kemal Sunal" notuyla paylaştı.

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