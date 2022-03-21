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Kadir Ezildi doğum günü olay Kadir Ezildi kaç yaşında 'Sonradan görmeyim' dedi

FoxFOX'un temizlik takıntısıyla ünlü olan sunucusu Kadir Ezildi düğün salonunda düzenlediği takı törenli doğum günü partisiyle sosyal medyayı yıktı! 'Sonradan görmeyim' diyen Kadir Ezildî'ye bir bavul dolusu altın, döviz ve Türk lirası takıldı.

FOX TV'de yayınlanan En Hamarat Benim yarışmasındaki sempatik tavırlarıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi, günler öncesinde doğum günü için davetiye bastırdığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Ezildi, dün akşam düğün salonunda doğum günü partisi düzenledi. Dansöz’den dev pasta kesimine kadar her şeyin olduğu partide en ilginç anlar ise doğum günü hediyelerinin verildiği an oldu. Hediyelerin para, altın ve döviz olduğu doğum gününde takı töreni düzenlendi. Düğün gibi doğum günü yapan sunucu tüm sevdikleriyle düğün salonunda saatlerce dansöz ve Tarık Mengüç şarkılarıyla saatlerce eğlendi.



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