Çin'de yolcu uçağının düşme anı kamerada! Boing'in laneti Türkiye'nin de 2 uçağı düştü

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 123 yolcuyu taşıyan China Eastern Airlines'a ait uçağın düşmesi, Boeing 737-800'leri yeniden tartımaya açtı. Aynı model THY uçağı 2009 ılında Hollanda'da düşerken, Pegasus Havayolları’na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkmıştı.

Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Wuzhou şehri yakınlarında Doğu Çin Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı. Kunming- Guangzhou seferini yapan uçağın düştüğü dağlık bölgede yangın çıktığı belirtilmiş, Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9’u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Boing Boeing 737-800'ün laneti...

Boeing 737-89P türü olduğu açıklanan uçağın düşüşü ile birlikte gözler Boeing 737-800 serisine ve meydana gelen ölümlü kazalara çevrildi. Geçmişte, Boeing 737-800’ler birçok ölümlü kazaya karışırken 2006’dan beri bu tür kazaların sıklıkla kayıtlara geçtiği görülüyor.

İşte Boeing 737-800'in karıştığı kazalar

2006: Gol Transportes Aereos’a ait uçak Brezilya’da düştü ve uçakta bulunan 154 insan yaşamını yitirdi.

2007: Kenya Airways’e ait uçak başkent Nairobi’ye ilerlerken düştü ve uçakta bulunan 108 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

2009: İstanbul’dan yola çıkan THY uçağı Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’na inişi sırasında Polderbaan’da düştü. Uçakta bulunan 9 kişi yaşamını yitirdi.

2010: Etiyopta Havayolları’nın uçağı Beyrut’tan çıktıktan sonra Akdeniz’e düştü. Uçakta bulunan 90 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

2010: Air India Express’e ait uçak Mangalore Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında kaza geçirdi. Uçakta bulunan 158 yolcu ve 6 mürettebat yaşamını yitirirken sadece 8 kişi sağ kurtuldu.

2016: Flydubai’ye ait uçak Dubai’den Rusya’ya giderken iniş sırasında düştü, uçakta bulunan 62 yolcu ve mürettebat yaşamını yitirdi.

2018: Mikronezya’dan yola çıkan Air Niugini’ye ait uçak Chuuk Uluslararası Havalimanı’nda iniş sırasında kaza yaşadı. Bir kişi yaşamını yitirdi.

2020: Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait uçak Tahran’dan kalktıktan kısa bir süre sonra düştü. 167 yolcu ve 9 mürettebatın bulunduğu uçaktan kurtulan olmadı.

2020: Pegasus Havayolları’na ait uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıktı, üç kişi yaşamını yitirdi.

2020: Air India Express’e ait uçak Calicut Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında kaza geçirdi. İki pilot ve 18 yolcu yaşamını yitirdi.