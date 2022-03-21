BIST 2.172
DOLAR 14,82
EURO 16,38
ALTIN 921,60
YEREL

Boşanmak istedi diye kızının gözü önünde öldürdü ağıtları yürek yaktı

Adana’da bir koca şiddet uyguladığı için kendisinden boşanmak isteyen karısını kızının yanında sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Fadime Koca (45) kendisine evlendiğinden bu yana şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocası Fahri Koca’dan (48) boşanmak için başvuru yaptı.

1’i erkek 3 çocuk annesi kadın bu sırada evden de ayrılarak çocuklarıyla başka bir eve taşındı. Kocası bu sürede kendisini sürekli ölümle tehdit ettiği için taşındığı evi de herkesten gizledi. Bugün saat 15.00 sıralarında da kızı Nilüfer Koca ile birlikte bakkala gidip evine dönerken kocası yolunu kesti. Fahri Koca bir süre konuştuğu işenin kafasına pompalı tüfekle kızının gözü önünde ateş edip olay yerinden kaçtı.

Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise kaçan kocayı bulmak için çalışma başlattı.

Bu sırada kadını uzman çavuş oğlu Resul ile kızı Nilüfer Koca’nın ağıtları yürek yaktı. Genç kadının cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İBB E-5'te yol yapım çalışması başlattı trafik kilitlendi
İBB E-5'te yol yapım çalışması başlattı trafik kilitlendi
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ümraniye’de işe giden genç sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anları kamerada
Ümraniye’de işe giden genç sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü! Cinayet anları kamerada
'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısıyla viral oldu TRT şarkıcısı Elif Buse Doğan ünlü oldu
'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısıyla viral oldu TRT şarkıcısı Elif Buse Doğan ünlü oldu
Çin'de yolcu uçağının düşme anı kamerada! Boing'in laneti Türkiye'nin de 2 uçağı düştü
Çin'de yolcu uçağının düşme anı kamerada! Boing'in laneti Türkiye'nin de 2 uçağı düştü
Fetullah Gülen'in yeni görüntüleri yayınlandı! Yürüyemez halde: Yattığı hastanenin büyük sırrı ortaya çıktı
Fetullah Gülen'in yeni görüntüleri yayınlandı! Yürüyemez halde: Yattığı hastanenin büyük sırrı ortaya çıktı
Üsküdar'da kafede sevgililere müdahale olay olmuştu! O garson çiçekle ödüllendirildi
Üsküdar'da kafede sevgililere müdahale olay olmuştu! O garson çiçekle ödüllendirildi
Tokat'ta tekme tokat birbirine girdiler! Vatandaşların film izler gibi izledi
Tokat'ta tekme tokat birbirine girdiler! Vatandaşların film izler gibi izledi
Engin Altan Düzyatan’a İngiltere'de "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü
Engin Altan Düzyatan’a İngiltere'de "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü
Eyüp Sultan Camisi ramazan ayı için gül suyuyla yıkandı
Eyüp Sultan Camisi ramazan ayı için gül suyuyla yıkandı