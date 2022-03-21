Hadi Özışık: AK Parti bu kafayla giderse 2023'te halk tokatı vuracak!

Ramazan ayı gelmeden Ramazan Pidesi'ne çok kallavi zam geldi... Sade Ramazan Pidesinin fiyatı 6 lira olarak açıklandı...

Ramazan ayı gelmeden Ramazan Pidesi'ne çok kallavi zam geldi... Sade Ramazan Pidesinin fiyatı 6 lira olarak açıklandı... CHP'li Engin Altay, konuyu Meclis'e taşıdı... 'Allah'tan korkun' dedi... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Ben pidenin fiyatını bilmiyorum" diye cevap verdi... Vatandaşa da "Pide çabuk bayatlayan bir ürün, somun ekmek daha geç bayatlar, onu yiyin" dedi... Arkadaş biz sana mı soracağız pide mi yoksa ekmek mi yiyeceğimizi...

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı çıkmış, "16 sene önce buzdolabı bile alamıyordunuz?" diye savunuyor hayat pahalılığını... Tayyip Erdoğan çıktı "Bizden önce ambulans mı vardı?" dedi... Erdoğan partilileri, "Millete bizi iyi anlatın" diyor... İşte adamlar böyle anlatıyor... Bereket ki 80 yıldır iktidara gelememekle övünen bir CHP var da AK Parti 2023 seçimlerine yürüyor... AK Parti milletvekillerinin halkla yeteri kadar ilgilenmediklerini bizzat Ali İhsan Yavuz itiraf ediyor kameralar karşısında...