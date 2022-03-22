Nureddin Nebati: Doların 25-30 olmasını bekliyorlar. Türk lirası en zayıf durumda, gideceği yer yok! Rahat olun

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den çok konuşulacak dolar açıklaması geldi. Memleketi Şanlıurfa'da konuşan Bakan Nebati, "Dolar kurunun 25-30 olacağını bekliyorlar. Niye olsun? Türk Lirası en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, memleketi Şanlıurfa'da Çay TV canlı yayınında tartışma yaratacak açıklamalar yaptı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine ilişkin konuşan Bakan Nebati, Türk Lirası'nın zayıf durumda olduğunu belirterek, TL'nin daha da düşmesinin, doların 25-30 lira olmasının mümkün olmadığını belirtip, "Vatandaşımız rahat olsun dedi.

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin bir yıllık sistem olduğunu belirterek sistemin devam edeceğini açıkladı. Nebati, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yılın sonunda bir yıl daha uzatma yetkisi var” dedi. Bakan Nebati, KKM’de toplanan paranın 557 milyar lirayı aştığını ve halen yükseldiğini dile getirdi.

Dolar kurunun 25-30 olacağını bekliyorlar. Niye olsun?

KKM’den çıkışların olup olmayacağını 23 Mart’ta görüleceğini bildiren Nebati, “Yatırımcı niye çıksın? En kötü ihtimalle dövizi sabit devam edecek.” dedi. KKM sisteminin Hazine’ye faturasının 14 milyar lira olduğunu belirten Bakan Nureddin Nebati şöyle devam etti: "Niye çok düşük? Dolar kurunun 25-30 olacağını bekliyorlar. Niye olsun? Türk Lirası en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok. Vatandaş rahat etsin."

Asgari ücretten vergileri kaldırdık bize yükü 44 milyar lira

"Hazine’ye olan yükü… Ne olacak biz asgari ücretteki vergiden vazgeçtik. Bize yükü 49 milyar lira. Tamamını kapattık (KKM) bunun yıl sonuna kadar yükü 15 milyar lira. Ne yükü nereden bunu çıkarıyorlar? Dolayısıyla bu iş tuttu.”