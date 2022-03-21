Türk mühendislik gücü Pakistan'da bir kez daha kendini kanıtladı! Tek atışta batırdı

Türk savunma sanayisi modernizasyon konusunda da rüştünü ispat etti. "STM" tarafından modernize edilen Pakistan denizaltısı düzenlenen tatbikatta hedef gemiyi attığı torpido ile tam isabetle vurdu.

Derin sularda fark edilmeden ilerledi. Hedef savaş gemisini attığı tek torpido atışıyla batırdı. Türk savunma devi STM’nin modernize ettiği Pakistan denizaltısı, kabiliyetleri ile gövde gösterisi yaptı.

Pakistan donanması için savaş gemisi üreten Türkiye, modernizasyon kabiliyetlerini de dost ülke için kullanıyor. Türk savunma firmalarından STM, 2016'da Pakistan donanmasına ait 3 denizaltının modernizasyon ihalesini kazandı. Üstelik bu başarıyı, Pakistan’ın denizaltılarını satın aldığı Fransız firmasına karşı girdiği yarışta elde etti.

Pakistan denizaltılarınını baştan sona yenileyen STM, denizaltıların komuta kontrol, silah sistemleri, elektronik harp ve radar sistemlerini son teknoloji ile donatıyor. Bu kapsamda modernizasyonu tamamlanan ilk denizaltı Pakistan’a teslim edildi.

SEASPARK-2022 tatbikatında boy gösteren Agosta 90 B sınfı denizaltı Hamza, görev dışına çıkartılan bir fırkateyni tek torpido atışı ile tam isabetle vurdu. Hedef gemi batarken kameralar da kayıttaydı.